Bonus 18enni, emendamento governo: 500 euro anche a extracomunitari

Anche i 18enni extracomunitari potranno ricevere il bonus per i consumi culturali da 500 euro. E' quanto prevede un emendamento al dl scuola presentato dal governo in commissione al Senato. Il contributo, oggi previsto per tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia, verrà concesso ai cittadini non comunitari "in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità".