Bongiorno: "Chi è in casa è giusto che spari per difendersi"

"Sì, chi sta dentro casa, se sente dei rumori e qualcuno che si muove dentro la sua abitazione, non può fare indagini. Nell'incertezza può difendersi. Quello che dico è che chiunque entri in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze". La ha detto il ministro Giulia Bongiorno, durante la trasmissione "Agorà" di Raitre, rispondendo alla domanda se sia giusto sparare contro chi sta entrando dentro una casa.