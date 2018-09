Bonafede: "Salvini? Non ci faccia tornare a Seconda Repubblica"

"Salvini può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commentando l'attacco del vicepremier Matteo Salvini alla magistratura. "Non credo che il ministro dell'Interno abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica", ha aggiunto.