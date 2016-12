Bologna, Berlusconi parteciperà alla manifestazione della Lega Nord

Silvio Berlusconi parteciperà alla manifestazione indetta per domenica 8 novembre a Bologna dalla Lega Nord contro il governo Renzi. "Sono ben lieto di accettare l'invito del segretario della Lega, Matteo Salvini - ha fatto sapere il leader di Forza Italia -. Non potevamo restare indifferenti dinanzi alle pressioni dei nostri elettori che in questi giorni hanno insistentemente chiesto una forte dimostrazione di unità del Centrodestra ".

"Questa unità - prosegue Berlusconi - si è concretizzata mercoledì nella riunione dei capigruppo di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia, per il coordinamento della nostra azione parlamentare a partire dalla legge di Stabilità, a conferma che i movimenti del centro-destra hanno l'assoluta consapevolezza di poter vincere soltanto se uniti".



"L'appuntamento con Matteo Salvini e con Giorgia Meloni è quindi fissato - conclude il leader di FI - per le ore 12 di domenica 8 novembre in Piazza Maggiore a Bologna".



Salvini: "Sono contento" - "Sono contento per la presenza di Silvio Berlusconi a Bologna. Un'opposizione finalmente compatta potrà liberare gli italiani dalla sinistra delle tasse e dell'invasione". Lo ha detto Salvini commentando le parole di Berlusconi.