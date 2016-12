Boldrini, scontro con Renzi su decreti: "Non perdo tempo in polemiche"

18:31 - "Difendere l'Aula è il mio primo dovere di presidente della Camera". Così Laura Boldrini risponde a distanza a Matteo Renzi che l'aveva accusata di ingerenza per la presa di posizione sul ricorso ai decreti. E dopo il botta e risposta, chiude il discorso con un secco "abbiamo un sacco di cose da fare e non abbiamo tempo da perdere in polemiche".

"In ogni caso - aggiunge la presidente di Montecitorio in un'intervista a La Stampa e Secolo XIX - non intendo alimentare ulteriori polemiche, anche se ritengo fisiologico che ci possa essere una certa dialettica tra istituzioni, soprattutto su questi temi".



"Ognuno interpreta come crede. Però io invito a non prescindere dalla realtà. E la mia realtà da presidente della Camera è già molto piena. Non facciamo voli pindarici".



"Riforma del regolamento pronta" - Sulle critiche per le lungaggini dei tempi della Camera, ricorda che è pronta la riforma del regolamento, che "ha l'obiettivo di dare tempi certi al governo per i suoi disegni di legge così da non far ricorso, se non in casi davvero necessari e urgenti, ai decreti. Al tempo stesso, però, questa riforma prevede che anche le opposizioni abbiano la facoltà di portare in Aula i loro provvedimenti", "il testo è pronto da luglio e si potrebbe portare in Aula anche subito se i gruppi ne chiedessero la calendarizzazione".



"La battaglia per il femminile" - Infine torna sul suo richiamo a declinare i ruoli al femminile: "E' bene che sia l'istituzione parlamentare a promuovere queste buone pratiche già in atto da anni in altri parlamenti europei. Non sono quisquilie semantiche".