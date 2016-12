Boldrini: Ponte sullo Stretto? Io non lo considero una priorità

La presidente della Camera Laura Boldrini, parlando della possibile costruzione del Ponte sullo Stretto, ha detto: "Se dovessi decidere le priorità, per me non sarebbe quella". "Se abbiamo poche risorse - ha spiegato - dobbiamo usarle per mettere in sicurezza il nostro territorio, anche in Sicilia e Calabria che sono regioni sismiche. Prima pensare alla sicurezza dei cittadini poi al resto".