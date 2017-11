Boldrini: "Non ci sono le condizioni per un'alleanza con il Pd"

Sulla possibilità che Campo progressista possa allearsi con il Partito democratico Laura Boldrini è scettica. Il presidente della Camera, intervenendo all'incontro "Diversa, una proposta per l'Italia", obietta: "Di fronte a tante espressioni di indisponibilità credo che non ci siano più le condizioni per un'alleanza con il Pd. E io dico, purtroppo. Non sono contenta di questo".