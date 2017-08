14 agosto 2017 19:01 Boldrini dichiara guerra agli insulti via social: "Ora passo alle vie legali" "Credo di averne il dovere come donna, come madre e come rappresentante delle istituzioni dopo quattro anni e mezzo di quotidiane sconcezze, minacce e messaggi violenti"

"Adesso basta. Il tenore di questi commenti ha superato il limite consentito. Ho deciso che d'ora in avanti farò valere i miei diritti nelle sedi opportune". Così Laura Boldrini riferendosi agli insulti che le vengono rivolti sui social. "Ho riflettuto a lungo se procedere o meno in questo senso" ma credo di averne "il dovere come donna, come madre e come rappresentante delle istituzioni", ha quindi aggiunto la presidente della Camera.

La seconda carica dello Stato ha scelto di pubblicare su Facebook un messaggio per comunicare la sua decisione "dopo quattro anni e mezzo di quotidiane sconcezze, minacce e messaggi violenti". E ha parlato anche del "calore e del sostegno che finora mi sono giunti da più parti, fuori e dentro la rete". Atteggiamenti che, afferma, "mi hanno spinto a non temporeggiare oltre. Da oggi in poi quindi tutelerò la mia persona e il ruolo che ricopro ricorrendo, se necessario, alle vie legali". La presidente ha anche pubblicato sul suo profilo social alcuni post ricevuti con offese e insulti.