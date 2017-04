Boldrini contro le bufale: "La mia sorella defunta non si occupava di migranti, e si chiamava Lucia"

"Lo voglio dire a ridosso delle feste di Pasqua, proprio nel momento in cui molti si riuniscono in famiglia e con le persone care": inizia così il messaggio pubblicato su Facebook da Laura Boldrini. "La mia unica sorella, morta anni fa per malattia, non si è mai occupata di migranti. Restaurava e dipingeva affreschi. Peraltro, non si chiamava nemmeno Luciana, ma Lucia". La Presidente della Camera dei Deputati si è rivolta così a tutti gli utenti che hanno condiviso una "fake news" sui propri profili, "personaggi senza scrupoli, sciacalli che non si fermano nemmeno davanti ai morti".