Boldrini: Camera in ferie? Falso

Laura Boldrini nega che Montecitorio sia in ferie. "Vari giornali - dice - scrivono di un maxi-ponte, di ferie-record che la Camera si sarebbe regalata approfittando dell'Immacolata". "La notizia - aggiunge la presidente della Camera - è utile a sollecitare lo sdegno dei lettori, ma non è affatto fondata, a meno di non pensare che l'attività di Montecitorio si misuri solo dalle sedute dell'Assemblea, e non anche dai lavori delle Commissioni".