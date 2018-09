Boeri (Inps): "I vitalizi riguardano 2.700 parlamentari e costano 200 milioni"

"Nonostante questa audizione fosse stata prevista da mesi, non ci è stato concesso di accedere a informazioni sulle carriere contributive e sulle prestazioni in pagamento", fa notare Boeri per il quale il costo attuale dei vitalizi in quasi 200 milioni di euro è "una sottostima, perché ottenuta applicando le regole ai soli anni di servizio presso il Parlamento italiano. Sono stati esclusi eventuali anni di servizio presso il Parlamento europeo o Consigli regionali".



"In Parlamento sistema insostenibile" - Boeri ha poi ricordato i gravi vizi di tale sistema. "Le regole dei vitalizi sono state sin dall'origine, introdotte dal Parlamento in regime di autodichia senza contemplare una valutazione di giudici esterni. Tale autonomia è stata consapevolmente utilizzata per mettere in piedi un sistema insostenibile destinato a gravare in modo rilevante sui cittadini in aggiunta alla spesa destinata al pagamento delle indennità parlamentari".



"Era chiaro fin dall'inizio che i contributi versati non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese per vitalizi", ha quindi aggiunto.



Lavoro, depositata alla Camera proposta per tagliare pensioni d'oro - "Abbiamo depositato la proposta di legge per tagliare finalmente le pensioni d'oro". Lo ha annunciato Maria Pallini, capogruppo M5s in Commissione Lavoro alla Camera, precisando che l'esame del provvedimento comincerà la prossima settimana. "Andremo a ricalcolare secondo il metodo contributivo tutti gli assegni superiori ai 4.500 euro al mese. Non verrà dato nemmeno un euro in più di quello che è dovuto", ha aggiunto.