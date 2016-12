Boccia: subito il congresso del Pd dopo il referendum costituzionale

"Dopo il referendum non ha più senso rinviare il congresso. E sarà il prossimo congresso a dirci quale Pd e quale leader condurranno l'Italia in queste sfide epocali". Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, in una nota. "Il Pd deve fare il Pd. Dev'essere il partito del cambiamento - dice Boccia -, ma non con gli slogan, deve farlo con un imperativo: redistribuire opportunità, risorse, ricchezza".