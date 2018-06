Blocco Tir al Brennero, Toninelli: "La nostra risposta sarà ferma"

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dice no al blocco alla circolazione dei Tir sul Brennero. "Iniziative unilaterali di blocco, come quella del Tirolo, non possono essere subite passivamente ma richiedono una risposta chiara e senza rotture, ma con la giusta fermezza - dice in un messaggio su Facebook rivolto all'assemblea di Anita (associazione autotrasportatori) -, perché per noi il benessere delle nostre imprese viene prima di tutto".