Biotestamento, Lupi: Ap non voterà eventuale fiducia su ddl

"Ribadisco il nostro no allo ius soli e al biotestamento, sui quali non accetteremo la fiducia". Lo ha detto il coordinatore di Ap Maurizio Lupi alla Direzione del partito. "Nessun passo indietro su articolo 18 e sostegno alla famiglia", ha quindi aggiunto, sottolineando che "restano aperte le due opzioni: col Pd o da soli. Attenti a fare scelte sotto la minaccia del 'o facciamo così o Ap scompare'. Ap non sta affatto scomparendo".