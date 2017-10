Biotestamento, Grasso: canguro? Prima provvedimento in calendario

Per poter ricorrere al meccanismo del "canguro" sul ddl per il biotestamento in commissione Sanità bisogna raggiungere l'unanimità dei consensi oppure mettere il provvedimento nel calendario dell'Aula. E' questa, in estrema sintesi, la risposta che il presidente del Senato Grasso ha dato alla relatrice Maria Grazia Di Biase che gli aveva scritto per chiedere l'autorizzazione all'uso del meccanismo che potrebbe tagliare molte proposte di modifica.