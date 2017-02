Biotestamento: dopo 2 anni di iter legislativo e 3 rinvii, mercoledì il ddl approda a Montecitorio

Si è iniziato a parlare di legge sul Biotestamento già 8 anni fa con il caso Eluana Englaro, ma solo due anni fa si è arrivati a un testo, frutto di sedici progetti, che potesse essere discusso in commissione Affari sociali. Un disegno di legge che è fermo da due anni, quindi, e che finalmente, dopo il terzo rinvio per lo sbarco in Aula, finalmente mercoledì uscirà dalla macchina della commissione per approdare a Montecitorio. Lega, cattolici e FdI promettono battaglia. Ma la relatrice Pd Donata Lenzi aferma: "Sulla carta c'è una grande maggioranza: Dem e M5s sono d'accordo sul testo che entro aprile dovrebbe essere approvato; sperando che il governo resista".