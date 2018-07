Biotestamento, c'è il via libera anche dal Consiglio di Stato

31 luglio 2018 17:19 Biotestamento, cʼè il via libera anche dal Consiglio di Stato Palazzo Spada risponde ai quesiti del ministero della Salute dando indicazioni sullʼattuazione della normativa in vigore da gennaio 2018. Grillo: finalmente è realtà

Biotestamento, ecco ulteriori passi avanti per la piena atturazione della legge. La Commissione speciale del Consiglio di Stato, infatti, ha depositato il parere 1991/2018 con il quale risponde ai quesiti del ministero della Salute sulle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), con riferimento alla Banca dati nazionale. "Con queste indicazioni, il Consiglio di Stato - sottolinea un comunicato - contribuisce all'effettiva attuazione" della normativa sul fine vita in vigore da gennaio 2018. Plauso dal ministro Grillo: "Il biotestamento è finalmente realtà".

I quesiti del MinisteroData la complessità della materia, disciplinata dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e dall'articolo 1, comma 418 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, il ministero della Salute aveva presentato il 15 giugno dei quesiti al Consiglio di Stato per ricevere indicazioni su come dare attuazione al biotestamento. Di fatto, con le Dat ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere "ora per allora" su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso.

Le risposte del Consiglio di StatoI giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che: la Banca dati nazionale non dovrà limitarsi a registrare l’esistenza di tali Dat, ma, su richiesta dell’interessato, dovrà contenere copia delle Dat stesse, compresa l’indicazione del fiduciario; la Banca dati sarà aperta anche a coloro che non sono iscritti al Sistema Sanitario Nazionale; le Dat non hanno un particolare vincolo di contenuto: l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo a una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo; le Dat dovranno essere espresse in maniera consapevole e dovrà esserci certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante, da attestarsi anche tramite un modulo-tipo predisposto dal ministero della Salute; alle informazioni contenute nelle Dat potranno accedere il medico e il fiduciario fintanto che è in carica.

E per il futuro...Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato "la necessità che il governo verifichi, dopo un primo periodo di applicazione, se vi siano profili da modificare o migliorare con interventi di carattere amministrativo o normativo". Palazzo Spada ha anche sottolineato più volte "la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio". Grazie alle indicazioni contenute nel parere sarà più semplice per il ministero della Salute dare effettiva attuazione alle disposizioni riguardanti il biotestamento.