Bindi: Riina junior a Porta a Porta è negazionismo della mafia

Vespa: "Per combattere la mafia bisogna conoscerla dall'interno" - "Un ritratto sconcertante, certo, ma per combattere la mafia, che tuttora è potente e gode di protezioni diffuse, bisogna conoscerla. E per conoscerla meglio c'è bisogno a nostro avviso anche di interviste come questa". Sono queste alcune delle parole che Bruno Vespa ha registrato per introdurre l'intervista Salvo Riina, il figlio del boss Totò.



Bersani dà forfait - L'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani ha rinunciato ad essere tra gli ospiti di Porta a Porta. Il forfait è dovuto proprio all'intervista al figlio di Totò Riina.



Le polemiche per la partecipazione dei Casamonica - Già nei mesi scorsi Porta a Porta era stata al centro delle polemiche per una puntata in cui erano stati ospitati Vera e Vittorino Casamonica, figlia e nipote di Vittorio Casamonica, i cui funerali show il 20 agosto, a Roma, avevano provocato molte critiche. Dopo quella puntata era stato convocato per una audizione in Commissione antimafia prima il direttore di Rai Uno Giancarlo Leone. Le reazioni avevano spinto la rete a garantire uno spazio "risarcitorio" in una successiva puntata, aperta con l'intervista all'allora assessore alla Legalità del Comune di Roma, Alfonso Sabella.



Fnsi-Usigrai contro Vespa: "Vertice intervenga" - "La Rai Servizio Pubblico non può diventare il salotto di famiglie criminali", hanno affermato in una nota il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani. "Chi strumentalmente vuole invocare presunte volontà censorie, ci dica perché non si dedica almeno lo stesso spazio alle giornaliste e ai giornalisti minacciati, o addirittura sotto scorta, a causa proprio di quelle famiglie".



Grasso: "Non guarderò Porta a Porta" - "Non mi interessa se le mani di Riina accarezzavano i figli, sono le stesse macchiate di sangue innocente. Non guarderò Porta a Porta", ha scritto su Twitter il presidente del Senato Pietro Grasso a proposito delle polemica sulla partecipazione del figlio di Totò Riina alla trasmissione di Vespa.