Bindi: rigore su autoriciclaggio

12:13 - "Le norme su falso in bilancio, autoriciclaggio, evasione fiscale e tempi di prescrizione per il reato di corruzione" vanno messe in campo in maniera rigorosa. Lo chiede la presidente della commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi, soffermandosi sulla riforma della giustizia. "L'Italia - sottolinea - non è un Paese normale, la politica non può permettersi una legislazione non rigorosa in questa materia, perché i mafiosi sono tutti corruttori".