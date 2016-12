Bindi: "Renzi cambi o scissione"

"O Renzi è disponibile a riaprire una fase di dialogo vero con il suo stesso partito oppure è inevitabile che a sinistra di questo Pd nasca una forza di governo, non residuale". Lo ribadisce Rosy Bindi, aggiungendo che "il tempo a disposizione non è molto". Sul Senato "non si capisce perché non sia elettivo", afferma. "L'uscita di Napolitano sulle riforme da non toccare - osserva infine - è stata inopportuna. Deve rispettare di più Mattarella".