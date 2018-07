Bicamerali, Pd indica nomi: verso intesa su presidenze

Si profila un'intesa sui nomi dei presidenti delle due Commissioni bicamerali di garanzia, Vigilanza Rai e Copasir. I gruppi parlamentari del Pd, infatti, hanno indicato ai presidenti di Camera e Senato i propri rappresentanti nei due organismi, dopo che per due volte non avevano rispettato la "dead line" proprio per l'assenza di una intesa tra maggioranza e opposizioni.