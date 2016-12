Bertolaso:no a ticket con la Meloni

"Improponibile". Così Guido Bertolaso bolla l'ipotesi di un ticket con Giorgia Meloni per la sfida del Campidoglio. "Il city manager (ruolo che andrebbe a ricoprire nell'ipotesi ticket con vittoria della leader Fdi-An alle elezioni, ndr) non fa il lavoro che fa il sindaco - ha detto l'ex capo della Protezione Civile -. Il city manager è il direttore generale del Comune. Io ci metto la faccia, non faccio operazioni per conto di altri".