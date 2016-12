Bertolaso,Lega: verso strade divise

"Se c'è un muro contro muro, le nostre strade non possono che dividersi". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, in merito alla candidatura di Guido Bertolaso come sindaco di Roma per il centrodestra. "Da una parte c'è chi vuole vincere le elezioni, dall'altra invece c'è chi vuole incaponirsi su un candidato, a detta dei sondaggi, perdente. La domanda che ci facciamo è: ma chi stiamo favorendo? Forse Renzi?", ha aggiunto.