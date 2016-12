Bersani tranquillizza Renzi: "Stai sereno, il Pd non è a rischio scissione"

11:53 - Per l'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani l'ipotesi di una scissione del Pd in caso di abolizione da parte del governo, dell'articolo 18, "non esiste proprio, lo escludo. Chi ha la responsabilità di dirigere deve trovare una sintesi". Commentando poi le parole di Matteo Renzi, secondo cui contro il governo si stanno scagliando i poteri forti, Bersani ha aggiunto: "Renzi stia tranquillo, stia sereno".

"L'articolo 18 lo hanno anche in Germania, ne stiamo facendo una questione di ideologia", ha aggiunto Bersani, riferendosi alla riforma del Lavoro allo studio del governo.



A suo giudizio - alla vigilia di una direzione del Pd agitata anche dalle pariole di Pippo Civati che ha paventato un rischio scissione in caso di abolizione dell'articolo 18 - "bisogna rispettare le opinioni, non si può dire prendere o lasciare, chi ha responsabilità di dirigere deve cercare una sintesi, a casa tua cerchi una sintesi... Prendere o lasciare sull'articolo 18? Non esiste".



"C'è il Parlamento - ha aggiunto l'ex segretario del Pd - c'è un gruppo di emendamenti che sono stati presentati al Senato, tutti secondo me assolutamente ragionevoli. A questo punto ciascuno si prenda le sue responsabilità, io continuo a pensare che il Pd vada preservato e che anche il governo vada preservato, ma che bisogna fare ogni sforzo su un tema così delicato per trovare la miglior sintesi".