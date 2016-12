Bersani: se vince No a referendum Renzi resti ma sarà "acciaccatino"

"Il Sì porta instabilità, il No invece è il time out, è un anno di tregua in cui, buttato a mare l'Italicum, fai le leggi elettorali per Camera e Senato, plachi il Paese e ti riorganizzi. Se vince il No per me Renzi può anche restare a Palazzo Chigi, magari un po' acciaccatino". Lo afferma Pierluigi Bersani, in al Corriere della Sera. "Io non ho problemi, basta che stiamo meno chiusi, meno comandini, meno arroganti e meno inchinati".