Bersani: più sintonia con Pd? Non so, ma chiacchiere stanno a zero

"Maggiore sintonia con il Pd? Non lo so, bisogna vedere cosa dice sul resto". Così Pierluigi Bersani risponde a distanza a Matteo Renzi che si è detto pronto a un confronto con Mdp. "Lui si preoccupa sempre di rivendicare quello che si è fatto ma purtroppo c'è qualche milione di elettori che non sono d'accordo e hanno un giudizio critico su tante cose fatte. Le chiacchiere stanno a zero, adesso ci vogliono dei fatti", ha quindi aggiunto Bersani.