Bersani: "Pd? Se ci vogliono parlare portino proposte"

"Se vogliono parlare con noi devono sapere che devono venire con delle proposte che uno come me possa riferire alla gente". Così il leader di Mdp, Pier Luigi Bersani, sull'apertura del Pd a una coalizione di centrosinistra. "Non posso andare a dire ai giovani che il jobs act ha funzionato. Prendano la misura non su Bersani ma su un pezzo del nostro popolo. Con meno di questo si perde tempo, si fanno chiacchiere e furbizie", ha aggiunto.