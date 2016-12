Bersani: "Pd mantenga suo profilo"

"Se è in corso un'operazione trasformista del Pd che punta a vanificare il profilo del partito io non ci sto. Il Pd deve ribadire i suoi 'fondamentali'". A dirlo è l'ex segretario del partita, Pierluigi Bersani. "Quello di Verdini sulla fiducia è un passo di un percorso che è in atto non da oggi - ha commentato a "Otto e mezzo" -. E direi che non è tanto preoccupante l'operazione parlamentare trasformista: temo qualcosa di più profondo".