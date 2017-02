Bersani: Pd deve garantire durata legislatura, si voti nel 2018

"Prima di tutto il Paese. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è quando si vota. Comandiamo noi, non possiamo lasciare un punto interrogativo sulle sorti del nostro governo o mettiamo l'Italia nei guai". Lo ha detto Pier Luigi Bersani in direzione Pd. "Io propongo che diciamo non solo si vota nel 2018, ma garantiamo davanti all'Europa, ai mercati e agli italiani la conclusione ordinaria della legislatura", ha aggiunto.