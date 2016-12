Bersani non sarà a direzione Pd

Pier Luigi Bersani non sarà presente alla direzione del Pd per discutere i nodi sulle riforme costituzionali. Il leader della minoranza del Partito democratico infatti è a Modena per la chiusura della Festa dell'Unità, appuntamento fissato da settimane. "Nessuna rottura - spiega Bersani in un'intervista -, anzi. Dico solo che devono essere i cittadini a eleggere i senatori, e non mi scosto da questa posizione".