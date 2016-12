Bersani: "Nel Pd, sul referendum, stiamo andando oltre il seminato"

"Mi ha colpito la bocciatura in direzione del documento Speranza-Cuperlo che chiedeva cittadinanza nel Pd alle diverse sensibilità sul referendum, voglio sapere se nel partito chi vuol votare no è ancora dentro oppure no... stiamo andando oltre il seminato". E' il duro commento dell'ex segretario Dem Pier Luigi Bersani. Sull'attacco di De Luca a Raggi, ha aggiunto: "E' stato sgradevole. Quanto deve prendere per avere rispetto? Non basta il 63%?".