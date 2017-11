Bersani (Mdp): "Renzi chiede più sintonia? Non so,ci vogliono fatti"

"Maggiore sintonia? Non lo so, bisogna vedere cosa dice sul resto". Così Pierluigi Bersani (Mdp) commenta le parole di Renzi alla direzione Pd. L'ex premier "si preoccupa sempre di rivendicare quello che si è fatto ma purtroppo - sottolinea Bersani - c'è qualche milione di elettori che non sono d'accordo e che hanno un giudizio critico su tante cose fatte. Basta che si sappia che le chiacchiere stanno a zero, adesso ci vogliono fatti".