Bersani: "Il mio Ulivo 4.0 mette insieme pluralità centrosinistra"

Pier Luigi Bersani è determinato a mantenere la parola nel caso in cui Renzi tirasse dritto senza dare ascolto alla minoranza nel Pd, che chiede un Congresso. Bersani spiega la sua idea di partito e afferma: "Quando penso all'Ulivo penso a qualcosa che ha una solida cultura costituzionale e mette insieme la pluralità del centrosinistra". "Non possiamo rassegnarci all'idea di un soggetto chiuso. L'Ulivo che ho in mente non è un revival, è un Ulivo 4.0".