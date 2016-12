Pierluigi Bersani interviene sullo scontro interno al Pd e, in merito alle tensioni con il premier Renzi, dice: "E' inutile che si aspetti da me una coltellata, preferisco prenderla". Ospite di Servizio Pubblico, Bersani ha poi ribadito che il Jobs Act non è chiuso: "C'è ancora la Camera e non sono d'accordo che la Camera non discuta".