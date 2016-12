Bersani: "Con le dimissioni di Renzi il Paese non viene mica giù"

"Ripeto, non le ho mai chieste, ma davanti a un risultato così lo capisco e lo apprezzo anche. Non è perché adesso che Renzi ha deciso di dimettersi deve venire giù l'Italia, è chiaro?". Lo ha detto Pierluigi Bersani commentando le dimissioni, per ora "congelate", di Matteo Renzi. Sul dopo, Bersani preferisce non sbilanciarsi: "Io mi affido al presidente della Repubblica. Ci sono le condizioni per gestire politicamente questa fase".