Bersani a Renzi: "Non hai mai parlato di centrosinistra"

"A Renzi dico: non ti abbiamo mai sentito una volta dire la parola centrosinistra. Se immaginiamo un federatore del centrosinistra, certo questo non può essere Renzi". Lo ha affermato Pierluigi Bersani durante un'iniziativa di Mdp. "Una sinistra di governo oggi può esprimersi solo nella forma di un centrosinistra largo e plurale. Il Pd non è in grado di farlo perché pensa che tutto il centrosinistra si riduca nel suo capo", ha aggiunto.