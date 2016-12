13:35 - Silvio Berlusconi, in una telefonata ad un'iniziativa di Fi a Civitanova Marche, ha detto di avere "il sogno di vincere con una Forza Italia da sola, senza alleati, per poter disporre di una chiara maggioranza in Parlamento. Vorrei una maggioranza in grado di formare e sostenere un governo totalmente composto da nostri ministri". "So che è una follia - ha osservato - ma sono convinto si possa fare".