Berlusconi:uniti vinceremo elezioni

"Con questa ritrovata unità vinceremo le prossime elezioni. Con Matteo, con Giorgia e con Silvio non ce ne sarà più per nessuno". Ad affermarlo dal palco di Bologna è stato Silvio Berlusconi, che ha sottolineato poi come Fi, Lega e Fdi, insieme, potranno "superare il 40%". Questa, ha aggiunto, "è una giornata fondamentale per il futuro di tutti noi e dell'Italia". Durante l'intervento di Berlusconi c'è stato un parapiglia in piazza.