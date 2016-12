09:30 - "Da febbraio torno libero e alla guida di Forza Italia per trasformare la maggioranza numerica dei moderati in maggioranza politica in grado di vincere tutte le elezioni". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di una telefonata con i giovani calabresi del partito. Per "colpa di una sentenza assolutamente infondata che mi ha colpito - ha poi aggiunto - mi hanno tolto i diritti politici e condizionato la mia libertà".