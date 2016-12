Berlusconi torna in campo per Parisi, Letta: "Fa già una vita quasi normale"

A pochi giorni dall'intervento al cuore, Silvio Berlusconi "torna in campo" e rilascia una dichiarazione in chiusura della campagna elettorale per le comunali: "A Milano tra poche ore si sceglie il sindaco e mi auguro che si premi la serietà, l'affidabilità e la competenza di Stefano Parisi". " Ha la forza di un leone , al terzo giorno fa già una vita quasi normale" , dichiara Gianni Letta. La figlia Marina: "Sta bene, sta recuperando".

Le parole di Letta - Lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi ha poi sottolineato come l'ex premier abbia seguito con interesse la partita dell'Italia agli Europei, conclusasi con la vittoria azzurra: "Era contento per il risultato, non altrettanto per il gioco". Sul rapido recupero del leader di FI, Letta ha commentato: "Ho detto ai medici: è sorprendentemente veloce, e loro mi hanno risposto: 'Non sorprendentemente: lo conosciamo, è così'".