Berlusconi: "Tajani premier proteggerà nostri interessi in Ue"

"Alla fine siamo riusciti ad avere da Tajani la sua disponibilità non è stato facile per lui. Ha messo il suo Paese davanti all'Ue". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolinea la bontà della scelta del candidato premier. "In Europa tutti guardano a lui come il migliore presidente del Parlamento europeo - ha detto a "Mattino Cinque" -. Sarebbe per noi un vantaggio avere un personaggio così per proteggere i nostri interessi".