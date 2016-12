Berlusconi: sostegno a Bertolaso

"Le tre forze del Centrodestra, Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia, hanno indicato Guido Bertolaso come loro candidato a sindaco di Roma". Lo ha detto Silvio Berlusconi, convinto che Bertolaso "sia l'unico professionista in circolazione capace di rimettere in sesto la Capitale". E ancora: "Non è il candidato di un partito, ma di tutta la città, di tutti i romani che si preoccupano del loro bene".