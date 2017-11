Berlusconi: "Serve un cambiamento radicale del fisco e dello Stato"

"Sono ancora in campo - ha poi spiegato Berlusconi - per introdurre nella gestione della cosa pubblica la cultura del fare, dell’esperienza, dei risultati concreti. Voglio evitare che il Paese cadi in mano a questi Cinquestelle che oggi costituiscono il più grande pericolo per tutti noi. Li conosco bene: sono gente senza arte né parte, senza professione, senza competenze o esperienze. L’87% dei loro parlamentari non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi e quindi non ha mai lavorato. Sostengono un programma delirante che manderebbe in rovina tutti noi che invece vogliamo portare alla guida del Paese persone che provengono dalle imprese, dalle università, dagli alti livelli del volontariato".