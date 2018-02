Berlusconi: senza governo c'è il rischio di speculazioni sui mercati

"L'Italia è un Paese importante per l'Ue, quindi ciò che succede da noi interessa anche a Bruxelles e se queste elezioni non portano a un governo e a una maggioranza anche l'Europa è preoccupata". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Matrix. "Penso - ha aggiunto - che se gli italiani non dovessero dare vita a un governo stabile, ci saranno delle speculazioni su di noi come nel 2011, ma in quel caso fu un colpo di Stato".