Berlusconi: "Sento la responsabilità di mettere insieme i moderati"

"Come leader di Forza Italia, che è la principale forza politica che rappresenta in Italia il Partito popolare europeo , io sento forte la responsabilità di raccogliere e mettere insieme i moderati e riportarli alla vittoria". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg5, aggiungendo: "Il risultato della Cdu in Germania conferma che in tutta Europa il centrodestra è dovunque l'alternativa vincente rispetto alla sinistra".

"Il centrodestra - aggiunge il presidente del partito azzurro - può e deve vincere anche da noi nonostante la presenza di quelle forze come il M5s, che io chiamo ribelliste e che ci sono anche in Germania e in altri Paesi europei, ma che non arrivano ad avere voti sufficienti per ottenere un risultato che li porti al governo del Paese".



Berlusconi ha poi sottolineato di essere "grato al presidente Daul e a tutto il Ppe per l'attenzione con cui seguono la situazione italiana e per il sostegno che si sono impegnati a darci per le prossime elezioni".