Berlusconi: "Se non vince nessuno torni Gentiloni per altri tre mesi"

In caso non si riuscisse a formare un governo dopo le elezioni sarebbe giusto "proseguire con Gentiloni, per consentire alle forze politiche una campagna elettorale non brevissima" che possa durare "almeno tre mesi" e tornare quindi al voto. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Escludo la possibilità di una grande coalizione con il Pd e non penso che ci sia alcuna possibilità di una non vittoria del Centrodestra", ha aggiunto.

"No a larghe intese, sinistra troppo di sinistra" - Una grande coalizione come in Germania se nessuno uscirà vincitore dal voto? "Lo escludo, la situazione in Italia è diversa dalla Germania, la sinistra è ancora troppo di sinistra per poter avere avere un rapporto di collaborazione con la destra democratica, escludo la possibilità di una grande coalizione con il Pd e non penso che ci sia alcuna possibilità di una non vittoria del centrodestra". Aggiunge Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa "Soli al comando", al tempio di Adriano.



"Nessuna collaborazione con Alfano, bene Lupi" - Su una collaborazione con Angelino Alfano "non c'è nessuna possibilità. C'è stata una telefonata per un suo momento difficile, ora noi vediamo quali saranno i parlamentari che decideranno di schierarsi con il centrodestra, ma su di loro pesa la decisione di aver sostenuto un governo di centrosinistra, non entreranno in Fi ma faranno parte del quarto movimento dove c'è chi non dà vita delle formazioni cospicue".



Silvio Berlusconi è categorico parlando della scissione di Alternativa popolare. Mentre sull'ala che sta cercando un riavvicinamento col centrodestra, spiega il leader di Forza Italia "mi fa piacere soprattutto per Maurizio Lupi, che e' persona perbene, ragionevole che non è mai esploso contro gli altri, con ragionamenti di buon senso. Però dovrà spiegare a se stesso e agli altri perché ha deciso di sostenere un governo di sinistra".



Rinnovamento FI ci sarà, molti non si ricandideranno - "All'interno di FI c'è grande concordia sul fatto che bisogna rinnovarsi profondamente e molti parlamentari hanno già comunicato la loro intenzione di non ricandidarsi". Dice ancora Silvio Berlusconi e a chi gli chiede se la volontà di non ricandidarsisia spontanea l'ex premier replica: "Questa è una curiosita' eccessiva". "Ho ripetutamente affermato che FI presenterà protagonisti dell'impresa, delle professioni, dell'università, degli alti gradi del terzo settore, dedicherò tutto il mese di gennaio agli incontri", spiega Berlusconi sottolineando come quelle sulle liste "non sarà una decisione solo mia, ma una decisione comune di tutti i più rilevanti esponenti di FI".