Berlusconi-Salvini-Meloni: "Spetta al centrodestra formare il governo"

In contemporanea a Ivrea è andato in scena un vertice tra Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. Grillo, di ritorno da Zurigo dove era impegnato nel suo show, ha raggiunto la città piemontese all'indomani dell'evento Sum.02. I tre non si vedevano dai giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche.



Grillo: "Governo? Succederà una cosa meravigliosa" - "Ma rilassatevi un po', succederà una cosa meravigliosa. Siamo un Paese straordinario". Lo ha detto Grillo, uscendo dalla villa di Gianroberto Casaleggio dove si è svolto il pranzo con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio rispondendo alla domanda dei giornalisti se il Governo del M5s si farà. "Con Di Maio siamo in buonissime mani, Luigi si sta comportando benissimo", ha aggiunto.



Di Maio: "Da Arcore non può partire alcun cambiamento" - In mattinata, il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, ad un'iniziativa M5s per le Regionali della Valle D'Aosta del 20 maggio aveva detto: "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento". Non è da lì, aveva aggiunto, che può scaturire "un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste".



"Incontri con Salvini-Martina non in agenda per ora" - "Al momento, aveva chiarito Di Maio, non è in programma alcun incontro né con Salvini né con Martina. "Se la Lega è interessata al cambiamento vengano al tavolo e mettiamoci al lavoro per l'Italia", aveva poi sottolineato ribadendo di aver "registrato un passo avanti" dalle ultime dichiarazioni del reggente Pd.



