Berlusconi: Renzi ha fallito, il Centrodestra unito convincerà gli italiani

"Renzi aveva promesso di cambiare questa situazione e non c'è riuscito. Ha deluso chi aveva creduto nel cambiamento che aveva promesso, e questo spiega il crollo dei consensi". Lo afferma Silvio Berlusconi, in una intervista a La Verità. Il leader di forza Italia aggiunge: "Il Centrodestra è competitivo, se è vero, come dicono tutti i sondaggi, che unito è la prima area politica del Paese. Dobbiamo presentare agli italiani un progetto concreto".

"A noi non basta un Centrodestra competitivo - prosegue Berlusconi - vogliamo un Centrodestra vincente. Questo significa un Centrodestra che sappia parlare agli italiani delusi, a quelli che oggi sono lontani dalla politica, che non vanno a votare. Sono persone concrete, pragmatiche, alle quali non possiamo proporre soltanto slogan o frasi ad effetto".



"Dobbiamo presentare loro un progetto concreto e realizzabile, indicando i modi, i tempi, i costi e i componenti del governo col quale pensiamo di realizzarlo", dice ancora.



"Per fare questo - conclude Berlusconi - non bastano i politici di professione: abbiamo bisogno di persone che nella loro vita professionale, nell'impegno sociale, nell'attività culturale, nel mondo dell'impresa e del lavoro abbiano dimostrato con i fatti quello che sono in grado di fare. Stiamo lavorando con protagonisti della cosiddetta società civile che non hanno mai fatto politica e che sono apprezzati e stimati per il successo che hanno saputo conquistarsi. A loro vogliamo riservare almeno la metà degli eletti di Forza Italia alle prossime elezioni politiche".