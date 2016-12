Berlusconi: "Renzi ha fallito e il M5s non è alternativa di governo"

Forza Italia continua "a combattere per dare una speranza agli italiani. Una speranza che può venire solo da noi, di fronte al palese fallimento di Renzi". Lo afferma Silvio Berlusconi in un messaggio alla convention azzurra di Fiuggi. Poi il commento a quanto sta accadendo a Roma: "Emerge visibilmente che il M5s non è un'alternativa in grado di governare una realtà complessa come una grande città o addirittura l'intera nazione".