Berlusconi: Renzi ha creato un regime

"Cari amici non siamo più in una democrazia". E' uno dei passaggi chiave contenuti nel messaggio di Natale che Silvio Berlusconi ha rivolto agli italiani. Un messaggio di auguri, ma anche un invito a fare di più per difendere i propri diritti calpestati da questo governo. "Renzi ha costruito un regime", continua il leader di Forza Italia, "è un premier che non è mai stato eletto eppure cambia la Costituzione, la legge elettorale, tutto per una finta democrazia fatta su misura per lui. E' un padrone unico, un Dominus". Dunque, da Berlusconi un appello agli elettori di Forza Italia, al centro destra, ma anche ai cittadini in generale: "Dobbiamo unirci e combattere per le nostre libertà".